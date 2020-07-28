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На бывшем арсенале в Башкирии при утилизации сдетонировал снаряд, есть пострадавшие

У трёх из них — осколочные ранения, четвёртый направлен в клиническую больницу с термическим ожогом.

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Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

В башкирском посёлке Урман при утилизации сдетонировал снаряд, в результате четыре человека пострадали. Инцидент произошёл на территории бывшей воинской части. Лайф публикует список пострадавших.

1. Вайзенбургер В., 41 год

2. Власов В., 31 год

3. Исхаков Э., 31 год

4. Файзулин И., 25 лет

По данным Лайфа, все раненые — гражданские лица. Трое с осколочными ранениями были направлены в травматологическое отделение городской клинической больницы Уфы. Одному из пострадавших помощь будет оказана в клинической больнице Уфы, у него термический ожог предплечий.

При взрыве боеприпасов на складе под Мурманском пострадало пять человек

Причиной происшествия могло стать неправильное обращение со снарядами.

По факту случившегося начата проверка. Об этом со ссылкой на республиканское СУ СК РФ сообщает РИА "Новости".

Ранее в Румынии три человека подорвались на снаряде времён Второй мировой. В результате один из них погиб, двое получили тяжёлые травмы.

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