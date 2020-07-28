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"Сметают всё на пути". Стадо одичавших верблюдов держит в страхе жителей Астраханской области

Люди боятся выпускать на улицу детей и передвигаться по одному.

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Фото © VK / Подслушано Астрахань

Жители сёл Оранжереи, Фёдоровка и Ниновка в Астраханской области жалуются на нашествие верблюдов, которые ломают всё на своём пути. Таким образом они уже оставили людей без газа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Нам страшно выходить на улицу: когда идёт стадо, оно сметает всё на своем пути. Один только верблюд — эта махина высотой в 2–2,5 метра, весом до тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим, — поделилась местная жительница Елена.

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По её словам, сейчас у животных появилось потомство и они стали ещё агрессивнее. Людям приходится убегать от верблюдов, которые гонятся за ними. В связи с этим в сёлах боятся передвигаться по одному и выпускать на улицу детей. Елена отметила, что жители неоднократно обращались к местным властям, однако пока безрезультатно.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про страшное ДТП во Львовской области, которое спровоцировал низко летящий аист. Крупная птица едва не влетела в лобовое стекло фуры. Водитель от неожиданности резко дёрнул руль и не справился с управлением. Трое пострадавших попали в больницу в тяжёлом состоянии.

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