"Сметают всё на пути". Стадо одичавших верблюдов держит в страхе жителей Астраханской области

Жители сёл Оранжереи, Фёдоровка и Ниновка в Астраханской области жалуются на нашествие верблюдов, которые ломают всё на своём пути. Таким образом они уже оставили людей без газа. Об этом сообщает "Интерфакс".
— Нам страшно выходить на улицу: когда идёт стадо, оно сметает всё на своем пути. Один только верблюд — эта махина высотой в 2–2,5 метра, весом до тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим, — поделилась местная жительница Елена.
Медведь напал на девушку во время утренней пробежки, но она чудом выжила и показала оставшиеся шрамыКанадка чудом выжила после нападения чёрного медведя, с которым она встретилась во время утренней пробежки.
По её словам, сейчас у животных появилось потомство и они стали ещё агрессивнее. Людям приходится убегать от верблюдов, которые гонятся за ними. В связи с этим в сёлах боятся передвигаться по одному и выпускать на улицу детей. Елена отметила, что жители неоднократно обращались к местным властям, однако пока безрезультатно.
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