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Путину доложили о регистрации первой отечественной пентавакцины от пяти видов заболеваний

По словам гендиректора "Ростеха", препарат помогает от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.

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Фото © Pixabay

В России прошла регистрацию первая отечественная пентавакцина от пяти видов заболеваний. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, представляя отчёт о деятельности госкорпорации за 2019 год.

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Реализацией проекта займётся продюсер и режиссёр, картина которого в 2016 году получила премию "Оскар".

Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы её создали, и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения, — отчитался он.

По словам Чемезова, препарат помогает от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.

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Эксперт отметила, что в этой стране существует много опасных заболеваний.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Он отметил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний.

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