Путину доложили о регистрации первой отечественной пентавакцины от пяти видов заболеваний

В России прошла регистрацию первая отечественная пентавакцина от пяти видов заболеваний. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, представляя отчёт о деятельности госкорпорации за 2019 год.

— Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы её создали, и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения, — отчитался он.

По словам Чемезова, препарат помогает от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.