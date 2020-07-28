Путину доложили о регистрации первой отечественной пентавакцины от пяти видов заболеваний

В России прошла регистрацию первая отечественная пентавакцина от пяти видов заболеваний. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, представляя отчёт о деятельности госкорпорации за 2019 год.
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— Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы её создали, и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения, — отчитался он.
По словам Чемезова, препарат помогает от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Он отметил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний.