"Роскачество" рекомендует чаще моргать за работой

Долгие часы работы за компьютером несут в себе стресс для организма. Специалисты выпустили рекомендации, выполнение которых необходимо, чтобы уменьшить вред для здоровья, сообщает "Роскачество".

Непрерывная фиксация зрения на мониторе приводит к "синдрому сухого глаза". Роговица пересыхает, что может привести к потере остроты зрения, усталости, расплывчатости, головной боли и другим неприятным эффектам. Поэтому эксперты рекомендуют чаще моргать при работе за компьютером.

— В идеале при работе с компьютером каждые 15–20 минут отводите глаза от монитора и пять-десять секунд смотрите в окно или на отдалённые объекты. Через каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха, — рекомендуют в организации.

Рекомендуется также правильно осветить рабочее место. Естественный свет должен падать сбоку, лучше всего слева. Следует также проверять расстояние глаз до монитора — оно должно быть около 70 сантиметров. Спина должна должна слегка опираться на спинку стула. Руки рекомендуется держать в согнутом состоянии под углом 90 градусов.

Специалисты также предостерегают от использования смартфонов во время перерывов и напоминают, что гаджеты — это не отдых для глаз, а дополнительная нагрузка. Также не стоит держать смартфон близко к глазам и использовать перед сном.

— Излучаемый гаджетами синий свет (с длиной волны около 450–480 нм) вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологические часы. Это наносит ущерб производству мелатонина ("гормона темноты") в организме, — объясняют эксперты.

По данным исследования The Lancet Psychiatry 2018 года, всё это чревато хронической бессонницей, депрессией, биполярным расстройством и неврозами. Поэтому за два часа до сна лучше вообще не прикасаться к смартфону.