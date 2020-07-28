"Первое правило — не выходить на улицу". Шаман рассказала, как пережить грядущую магнитную бурю

Мощная магнитная буря, которая возникнет на Земле 28 и 29 июля, не окажет серьёзного влияния на здоровье людей, но может вмешаться в бытовые планы и вызвать сбои в работе техники. Об этом Лайфу рассказала шаман и ясновидящая Елена Батыр.

— Особых проблем не будет со здоровьем в этот раз, — обнадёживает эксперт. — Обычно магнитные бури влияют на голову, на работу мозга, в больницах возникает наплыв пациентов, но в этот раз такого не случится.

В группе риска на этот раз окажутся люди, имеющие психологические проблемы. Магнитные бури могут вызвать повышение тревожности, волнения и страха.

— В таких случаях самое первое правило — это не выходить гулять на улицу. Это первое и общее для всех людей, — отмечает шаман. — Но нужно помнить, что ни одного знака болезненного нет, а когда нет знака болезни в эти дни, то, значит, всё пройдёт нормально. Технику заденет, но с нами всё будет хорошо.