"Первое правило — не выходить на улицу". Шаман рассказала, как пережить грядущую магнитную бурю

Мощная магнитная буря, которая возникнет на Земле 28 и 29 июля, не окажет серьёзного влияния на здоровье людей, но может вмешаться в бытовые планы и вызвать сбои в работе техники. Об этом Лайфу рассказала шаман и ясновидящая Елена Батыр.
Жителей Земли ожидает опасная магнитная буряОна способна нарушить работу средств связи и электронных устройств.
— Особых проблем не будет со здоровьем в этот раз, — обнадёживает эксперт. — Обычно магнитные бури влияют на голову, на работу мозга, в больницах возникает наплыв пациентов, но в этот раз такого не случится.
В группе риска на этот раз окажутся люди, имеющие психологические проблемы. Магнитные бури могут вызвать повышение тревожности, волнения и страха.
Сначала — вирусы, теперь — энергия. Билл Гейтс собрался строить атомную электростанциюСтанция будет работать по уникальной технологии и считается экологически чистой, но у инженеров есть вопрос.
— В таких случаях самое первое правило — это не выходить гулять на улицу. Это первое и общее для всех людей, — отмечает шаман. — Но нужно помнить, что ни одного знака болезненного нет, а когда нет знака болезни в эти дни, то, значит, всё пройдёт нормально. Технику заденет, но с нами всё будет хорошо.
Ранее доктор физико-математических наук Равиль Рахматулин рассказал, стоит ли бояться магнитных бурь. Эксперт отметил, что в научном сообществе не существует единого мнения, опасны ли такие всплески для здоровья и самочувствия людей. Проблемами занимается гелиобиология — целый раздел научного знания.