Сначала — вирусы, теперь — энергия. Билл Гейтс собрался строить атомную электростанцию

Станция будет работать по уникальной технологии и считается экологически чистой, но у инженеров есть вопрос.

Билл, зачем?

Билл Гейтс — не только филантроп и один из самых богатых людей на планете. Он активно вкладывает заработанные деньги в различные проекты, пытаясь решить глобальные проблемы человечества. Помимо крупного фонда, которым Гейтс управляет вместе с женой, у него есть страсть — альтернативная энергетика и нестандартные методы получения энергии. Гейтс на протяжении десятилетий утверждает, что в его распоряжении есть уникальная технология, с помощью которой можно построить экологически чистый ядерный реактор. Компания TerraPower, которая принадлежит Биллу Гейтсу, занимается разработкой сразу двух уникальных проектов.

Первый — это проект реактора TWR на "бегущей волне" с натриевым теплоносителем. Суть этой технологии заключается в том, что он может работать на обеднённом уране и не требует дозаправки ядерным топливом, как современные АЭС. Такой реактор работает 40–50 лет, а затем автоматически "затухает", не оставляя вредных выбросов. Реактор работает на распространённом и дешёвом ядерном топливе — уран-238. Проблема состоит в том, что мирной эту технологию можно назвать лишь с большой натяжкой. Использование урана-238 в реакторах TerraPower позволяет добиться выработки другого радиоактивного нуклеида — плутония-239.

Впрочем, технологически идея Гейтса построить "ядерную свечу" и зарабатывать на таком реакторе деньги не нова. Такую схему работы ядерного реактора ещё в 50-х предложил советский физик Савелий Файнберг из Курчатовского института. Что касается Билла Гейтса, то он объединил под знамёна TerraPower ведущие технологические компании мира: ранее в разное время сообщалось, что Microsoft, Google, Tesla и Space X могут принять участие в строительстве первого экспериментального реактора.

Слишком сложно

Инженер систем комплексной безопасности на энергетических объектах Игорь Маринин пояснил, что из-за этого обстоятельства контроль над "реактором Билла Гейтса" пытается получить американское правительство.

Они написали такое количество регламентов, через которое пройти очень тяжело. Зарегулировали эту технологию, запретили Гейтсу строить реактор в Китае, посчитав, что китайцы могут конфисковать плутоний-239 и насобирать из него ядерных боеголовок Игорь Маринин Инженер систем комплексной безопасности на энергетических объектах

По словам Маринина, главной сложностью остаётся не только сама технология, но и стоимость производства реактора-демонстратора. Тестовый образец, по словам эксперта, обойдётся Гейтсу примерно в три миллиарда долларов. Второй проект компании Гейтса — быстрый жидкосолевой реактор на хлоридах, который учёные как хвалят, так и критикуют. Главное достоинство такого реактора — в том, что в нём отлично "горят" все отдходы, которые образуются во время работы традиционных АЭС.

Температура в активной зоне, состоящей из расплавленной смеси нескольких хлоридов, доходит до 700–800 градусов. Но давления внутри контура нет, поэтому нет и систем безопасности, которые традиционно устанавливаются на АЭС. Руководитель инжиниринговой группы "Статус-энерго-строй", кандидат технических наук Владимир Чернышев отметил, что главная проблема таких реакторов — отсутствие сертифицированных, проверенных решений в области безопасности.

Это как с электромобилями. Вроде внешне одно и то же, что и бензиновая машина, но сертифицировать надо заново. Безопасность новая, всё новое. Проверять эти реакторы пока никто не рискует, прежде всего из-за их отсутствия, теоретические просчёты — это одно. Как солевой реактор будет работать в реальных условиях — это большой вопрос, и вполне вероятно, что безопасность такого реактора может быть ниже, чем у традиционных Владимир Чернышев Руководитель инжиниринговой группы

Дикий Билл

Несмотря на любовь к солнечным панелям, ветрякам и другим "зелёным" источникам энергии, основную массу электроэнергии в США генерируют с помощью полезных ископаемых. За каждый дополнительный гигаватт выработки электроэнергии идёт настоящая война, и Билл Гейтс, похоже, решил убить всех соперников разом. То, что для населения США становится проблемой, для Билла Гейтса и TerraPower — источник миллиардных прибылей. Ответ на вопрос: почему Билл Гейтс вообще занимается энергетикой — очень простой. К 2030 году большая часть электростанций на ископаемом топливе (уголь и газ) в США будет выведена из строя. Прирост энергетики на возобновляемых источниках идёт недостаточно быстро, а потребности населения в электроэнергии к 2030 году вырастут примерно на 50% от нынешнего расхода электроэнергии.

Если спроецировать эту ситуацию на развивающие страны, например Индию или Китай, то можно понять, что дешёвая электроэнергия из дешёвых реакторов — то самое будущее, в котором Билл Гейтс может умножить своё состояние в 10–20 раз. Причём в яром патриотизме Билла Гейтса заподозрить не удалось — реакторы TerraPower Гейтс хотел строить и в КНР, и даже вёл переговоры на эту тему в России и вынашивал некоторые планы в отношении Украины. Эксперты отмечают, что, по большому счёту, единственное ограничение для TerraPower — это отсутствие готовой технологии. "Поджечь" реактор на территории США команде Гейтса мешает "сырая" технология. Реактор TWR просчитан лишь теоретически, но уже сейчас он не подпадает ни под один "ядерный регламент" Минэнерго. Запустить эту же технологию в КНР мешают ограничительные меры и угроза уголовного преследования в самих Штатах.

Откуда дровишки?

С учётом того, что мировой дефицит урана-235 (основного вида топлива для современных АЭС) постоянно увеличивается, скорейшая разработка принципиально нового реактора позволит решить проблемы потребления электроэнергии на ближайшие несколько лет. Если Билл Гейтс запустит собственный реактор, как и планировал, а технология получения электроэнергии из "ядерной свечки" окажется безопасной и экологически чистой, человечество сможет какое-то время прожить в относительно комфортных условиях. Другой вопрос состоит в том, сколько будет стоить электроэнергия от Билла Гейтса и будет ли она доступна всем на равных условиях и по одинаковой стоимости? Ответить на этот вопрос можно будет лишь после того, как "реактор Гейтса" начнёт работать.