Преподаватель из Петербурга придумала настольную игру по роману "Преступление и наказание"

Игрок может стать одним из героев и пройти любой маршрут.

Преподаватель английского языка Юлия Куманева придумала настольную игру по роману Фёдора Достоевского "Преступление и наказание", в которой участники могут прогуляться по маршрутам известных литературных героев не выходя из дома. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Куманева рассказала, что идея сделать игру появилась у неё около пяти лет назад после "Дня Достоевского", на который она попала сразу после переезда в Северную столицу. Девушка поделилась, что сначала хотела создать ролевую игру, в которой нужно будет перемещаться непосредственно по городу, но потом передумала. А за основу взяла именно "Преступление и наказание", потому что в романе много действий и событий, которые связаны с путешествиями персонажей по Санкт-Петербургу.

— Сначала игра была очень сложной, и, когда мы делали тестовую версию, мы ходили в музеи Маяковского и Достоевского, чтобы поиграть в неё. В основном в ней принимали участие взрослые люди, которым было сложно с такой механикой работать. Я поняла, что всё надо упростить. Параллельно за пару месяцев мы нашли художника. Через какое-то время я забросила игру и буквально недавно решила возобновить, ведь она готовая! — рассказала преподаватель английского.







Игровое поле представляет собой практически точную копию центральной части Санкт-Петербурга второй половины XIX века, на которой отмечены места из романа. Сюжет всей игры завязан непосредственно на убийстве старухи-процентщицы и последующем расследовании. Всего в игре участвуют четыре персонажа — Соня Мармеладова, Раскольников, Свидригайлов и Разумихин, у каждого из которых есть три своих сюжетных линии, связанные с событиями романа.

— Вы можете ходить в любую сторону, как по обычному городу. Соответственно, есть дополнительные задания и вопросы, на которые нужно отвечать игрокам, если они хотят их использовать. Там есть вопросы по роману, по литературе в целом. За одну игру каждый выбирает один сюжет, — пояснила Куманева.

Как и в обычной игре, участник кидает кубик и затем передвигает фишку согласно выпавшему значению. Сюжет каждый игрок при этом выбирает "вслепую", так как в карточках даётся выбор действий.

Юлия рассказывает, что хотела бы официально выпустить игру и предложить её социальным учреждениям и городским школам, например, для уроков литературы. Правда, пока остаётся вопросом, как адаптировать игру, рассчитанную на четыре участника, под 20 человек. Создательница отмечает, что, возможно, в будущем сделает ещё игру на другую тему или по другому писателю, например, по Гоголю.