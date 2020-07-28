Песков не исключил, что участвовавших в подготовке поправок к конституции отметят госнаградами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допускает, что факт участия известных граждан России в процессе инициирования изменений в конституцию может стать основанием для представления их к государственным наградам. Об этом он сообщил журналистам, комментируя информацию СМИ о том, что сейчас Администрация Президента РФ подготавливает соответствующие списки.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина напомнил, что в рабочую группу по подготовке поправок входили представители "самых различных профессий" и это стало залогом широкого вовлечения людей в законотворческую деятельность. По его словам, многие "не жалели ни сил, ни своего времени".

— Это нормальная практика. Вы знаете, что это происходит регулярно. Многие получают госнаграды, в том числе из рук президента. Поэтому не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в конституцию — в формулировке, юридической обработке — может стать поводом, чтобы отметить государственными наградами, — пояснил Песков.