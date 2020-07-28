В Роспотребнадзоре призвали россиян делать прививки перед отдыхом в Турции

Перед поездкой в Турцию россиянам необходимо оградить себя от рисков заразиться какой-либо болезнью и сделать прививки. Об этом заявила ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— Турция — это тоже страна с рядом инфекций, где можно не избежать также гепатитов, брюшного тифа. <...> Где достаточно много инфекций, которые хорошо себя чувствуют и передаются как членистоногими, так и через воду и воздушно-капельным путём, — отметила эксперт.

Карань подчеркнула, что в этом году нужно относиться к отдыху и большому скоплению людей с особой осторожностью. По её словам, солёность воды в море достаточно губительна для многих вирусов и бактерий, но приём пищи на пляже тоже может привести к передаче инфекции.