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В Роспотребнадзоре призвали россиян делать прививки перед отдыхом в Турции

Эксперт отметила, что в этой стране существует много опасных заболеваний.

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Фото © Pixabay

Перед поездкой в Турцию россиянам необходимо оградить себя от рисков заразиться какой-либо болезнью и сделать прививки. Об этом заявила ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Турция — это тоже страна с рядом инфекций, где можно не избежать также гепатитов, брюшного тифа. <...> Где достаточно много инфекций, которые хорошо себя чувствуют и передаются как членистоногими, так и через воду и воздушно-капельным путём, — отметила эксперт.

Карань подчеркнула, что в этом году нужно относиться к отдыху и большому скоплению людей с особой осторожностью. По её словам, солёность воды в море достаточно губительна для многих вирусов и бактерий, но приём пищи на пляже тоже может привести к передаче инфекции.

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Ранее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

Ранее россиянам рассказали, что попасть в Турцию или Танзанию некоторые граждане не смогут без справки об отрицательном тесте на коронавирус. Есть и другие правила для путешественников.

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