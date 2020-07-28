HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, сценарий сериала создадут по книге под рабочим названием The First Shot ("Первый укол"), которую пишет американский журналист Брендан Боррелл. Он расскажет, какую цену платят учёные, фармацевтические компании, политики и обычные люди за разработку препарата. Отмечается, что реализацией проекта займётся продюсер, сценарист и режиссёр Адам Маккей, картина "Игра на понижение" которого в 2016 году получила премию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времёнИзвестный режиссёр ранее отмечал, что никогда не ходил в киношколу, предпочитая ей кинотеатр.
Ранее Лайф сообщал, что фильм 1939 года "Унесённые ветром" вернули в каталог стримингового сервиса HBO Max. Лента была удалена из перечня доступных фильмов из-за расовых тем на фоне волны протестов в США, спровоцированных трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Картина и раньше подвергалась критике за "романтизирование рабства", однако в своё время ей удалось завоевать восемь "Оскаров" и заслужить любовь зрителей.