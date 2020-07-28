Кучма покинул контактную группу по Донбассу

— Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем, — заявил Зеленский во время встречи с Кучмой 28 июля.

Зеленский задёргался. Что Украина подразумевает под перемирием и зачем глава республики звонил Путину Политолог Дмитрий Родионов — о том, остановится ли война в Донбассе и что последует за перемирием.

Напомним, что 81-летний Кучма занимал пост президента Украины в 1994–2005 годах. На сегодняшний день он единственный украинский лидер, проработавший на посту два срока. 23 июня 2014 года Кучма представлял Украину на переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договорённость о прекращении огня. Впоследствии он был назначен полномочным представителем Украины в трёхсторонней контактной группе в Минске и до сентября 2018 года являлся её единственным бессменным участником. 28 сентября 2018 года заявил о своем уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу, но 3 июня 2019-го был назначен на этот пост снова и занимал его до вчерашнего дня.