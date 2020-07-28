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Кучма покинул контактную группу по Донбассу

Президент Зеленский поблагодарил его за все усилия, приложенные "для разблокировки минского процесса".

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Леонид Кучма. Фото © Пресс-служба Офиса Президента Украины

Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в Минске. Об этом во вторник сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив его за работу.

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Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем, — заявил Зеленский во время встречи с Кучмой 28 июля.

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Напомним, что 81-летний Кучма занимал пост президента Украины в 1994–2005 годах. На сегодняшний день он единственный украинский лидер, проработавший на посту два срока. 23 июня 2014 года Кучма представлял Украину на переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договорённость о прекращении огня. Впоследствии он был назначен полномочным представителем Украины в трёхсторонней контактной группе в Минске и до сентября 2018 года являлся её единственным бессменным участником. 28 сентября 2018 года заявил о своем уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу, но 3 июня 2019-го был назначен на этот пост снова и занимал его до вчерашнего дня.

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