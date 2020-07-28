Лайф узнал версию участницы смертельной драки в Барнауле. Она заявляет, что её ударили первой

Мужчина с тростью, которого защищал погибший в драке житель Барнаула, не является инвалидом, а его ныне покойный защитник сначала ударил по лицу одну из участниц потасовки, чемпионку мира по кикбоксингу. Как рассказал источник Лайфа, такую версию женщина озвучила правоохранителям.

По её мнению, "инвалид" первым начал оскорблять боксёров, из-за этого и завязался конфликт. Драку пытался разнять прохожий, он оттаскивал титулованного боксёра Михаила С. от мужчины с тростью, а чемпионку мира по кикбоксингу — от своей супруги. Спортсменка утверждает, что барнаулец ударил её по лицу, после чего увидевший это Михаил С. нанёс ему удар. Мужчина упал на землю и умер.

По данным нашего источника, женщина рассказала, что затем "инвалид" повалил её подругу, а супруга погибшего участника драки якобы пьяной села за руль авто и начала кричать, что всех раздавит. К тому моменту на место инцидента прибыли правоохранители.

После случившегося спортсмены заявили, что им поступают угрозы убийством. Неизвестные пользователи социальных сетей якобы также грозят расправой их родным.