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Боксёра, подозреваемого в убийстве жителя Барнаула в драке, арестовали на два месяца

Погибший заступился за инвалида, на которого набросилась пьяная компания.

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Подозреваемого в убийстве жителя Барнаула в драке арестовали на два месяца. Ранее вдова погибшего рассказала, что им оказался титулованный боксёр Михаил С.

По словам женщины, в потасовке участвовала и чемпионка мира по кикбоксингу. Вдове также досталось от пьяной компании.

Напомним, ночью 27 июля местный житель одним ударом убил случайного прохожего, который решил защитить инвалида и вмешался в разборки пьяной компании. Подозреваемого задержали на месте драки. Возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео ночной потасовки.

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