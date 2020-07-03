В "Роскачестве" рассказали, как спасти ноутбук от перегрева в жару

Жаркая погода может спровоцировать перегрев устройств, а это, в свою очередь, принесёт немало проблем их владельцам — особенно если речь идёт о ноутбуках. О том, как следить за состоянием лэптопов и как правильно их использовать, чтобы избежать визитов в сервисные центры, рассказали эксперты "Роскачества".

Специалисты заметили, что в жару перегреваются все ноутбуки — и неисправные, и те, что верно и долго служат хозяевам.

— Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах — до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может (разве что может взорваться неисправный аккумулятор), — пояснили в пресс-службе организации.

Признаками того, что устройство плохо переносит жару, могут быть постоянный шум из корпуса, ощутимый нагрев устройства, падение частоты кадров, зависание и долгий отклик на команды. Вызвать подозрения должны медленная зарядка и быстрая разрядка батареи, а также отсутствие шума вентилятора, что может свидетельствовать о неисправности системы охлаждения. Последней стадией перегрева является внезапное экстренное выключение.

Чтобы уберечь лэптоп от поломки в неблагоприятных погодных условиях, стоит отказаться от запуска ресурсоёмких процессов в жару, особенно во время зарядки. Кроме того, на ночь нужно выключать устройство, а не переводить в спящий режим. Хотя бы раз в год эксперты советуют чистить ноутбук, имеет смысл также организовать обдув — хотя бы вентилятором, делать влажную уборку, чтобы исключить попадание большого количества пыли в корпус. Ещё лучше — купить охлаждающую подставку с дополнительными кулерами.

В "Роскачестве" призвали не оставлять работающий ноутбук в авто или в кровати, так как вентиляционные отверстия, через которые кулер забирает воздух, зачастую располагаются на нижней стороне корпуса. Помимо прочего, нужно избегать попадания прямых солнечных лучей на девайс и его зарядное устройство.

Специалисты также предупредили, что перепады температур и высокая влажность (более 80%) могут спровоцировать образование конденсата. В целях безопасности стоит установить на устройстве программу для контроля температуры и время от времени копировать данные с жёсткого диска на облако или внешние устройства.