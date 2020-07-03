Правительство Франции вместе с премьером уходит в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Вместе с ним в отставку уходит всё правительство страны. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Уточняется, что Макрон принял прошение. Филипп и его кабмин будут продолжать работу до назначения нового правительства. Предполагается, что имя нового премьера назовут уже в ближайшие часы.