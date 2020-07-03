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Правительство Франции вместе с премьером уходит в отставку

Имя нового главы кабмина могут назвать уже в ближайшие часы.

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Фото © Aurelien Meunier/Getty Images

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Вместе с ним в отставку уходит всё правительство страны. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Уточняется, что Макрон принял прошение. Филипп и его кабмин будут продолжать работу до назначения нового правительства. Предполагается, что имя нового премьера назовут уже в ближайшие часы.

Ранее, 2 июля, президент Франции подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве по мере восстановления страны после пандемии.

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