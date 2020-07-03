Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Проживающие за границей россияне очень рады, что большинство сограждан поддержали поправки к конституции — видео

Они отметили важность пункта о поддержке соотечественников, находящихся за рубежом.

582

Видео предоставлено LIFE

Россияне, проживающие за рубежом, рассказали, что очень довольны тем, что большинство граждан проголосовали за поправки к конституции. Они отметили важность изменений в основной закон, касающихся поддержки соотечественников, находящихся за границей.

Анна Лось, проживающая уже около восьми лет во Вьетнаме, рассказала, что в период пандемии масса туристов из России столкнулась с проблемой возвращения на родину, а также временным нахождением на территории другого государства.

Очень хорошо, что в новой конституции есть поправка, что РФ обеспечивает права граждан и поддержку гражданам, находящимся за рубежом, — подчеркнула женщина.

В свою очередь, россиянка Наталья Купча, уехавшая жить в Тунис много лет назад, также отметила важность изменений в основной закон РФ.

Я очень рада, что в Конституцию РФ будет внесена поправка о соотечественниках, находящихся за рубежом, и о том, что Россия будет поддерживать законные интересы соотечественников. Своих не бросает Россия! Спасибо! — сказала Наталья.

Проживающая в Ливане гражданка РФ Светлана Сафа также поделилась, что соотечественники, находящиеся в республике, очень довольны итогами всероссийского голосования.

Напомним, вечером 1 июля закончилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

Выбор редакции

Loading...