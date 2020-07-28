Питомцев стало больше. Запашные рассказали, когда в цирке будет первое выступление и как животные пережили карантин

Эдгард и Аскольд Запашные рассказали, что Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского вновь откроет свои двери 8 августа. На представление будет продаваться не больше полутора тысяч билетов, зал будет наполнен примерно наполовину. Для любого места цена будет одинаковой. Об этом братья сообщили на пресс-конференции цирка.

А 7 августа в цирке пройдёт бесплатный спектакль для врачей и их семей, при этом пригласят не только тех медиков, которые боролись и борются с коронавирусом. Запашные отметили, что решили в целом поблагодарить людей этой профессии. В знак благодарности все участники пресс-конференции вышли в футболках с надписями "Пожалуйста, дышите".

Также во время общения с журналистами артисты цирка продемонстрировали костюмы из нового представления, а на арену вывели животных, чтобы показать, что они отлично себя чувствуют после карантина из-за пандемии.

— Мы создали все необходимые условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно. У нас животных стало больше, — отметил Эдгард Запашный.

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