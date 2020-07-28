"Говорить ничего не придётся". Адвокат Ефремова рассказал, как актёр будет вести себя на заседании

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что на заседании суда по делу о смертельном ДТП слово будут держать представители артиста.

— У него такой статус, что говорить ничего не придётся, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения, — рассказал Пашаев в беседе с изданием StarHit.

Адвокат отметил, что Ефремов по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту. По словам юриста, актёр "устал от всего" и желает скорейшего завершения процесса.

Пашаев также сообщил, что сейчас рядом с артистом находится его супруга Софья, но вряд ли она будет присутствовать на заседании: адвокат лично обратится к ней с соответствующей просьбой, так как "близкие помешают".