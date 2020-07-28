"Говорить ничего не придётся". Адвокат Ефремова рассказал, как актёр будет вести себя на заседании

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что на заседании суда по делу о смертельном ДТП слово будут держать представители артиста.
— У него такой статус, что говорить ничего не придётся, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения, — рассказал Пашаев в беседе с изданием StarHit.
Адвокат отметил, что Ефремов по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту. По словам юриста, актёр "устал от всего" и желает скорейшего завершения процесса.
К приговору готов. Михаил Ефремов собрал всё самое тяжкое к суду по ДТПМосгорпрокуратура утвердила и направила в Пресненский райсуд дело об аварии в центре Москвы, которую устроил скандально известный актёр Михаил Ефремов. Судя по обвинительному заключению, ему ничего хорошего не светит. Эксперты говорят, что при таком раскладе он может получить несколько лет лишения свободы.
Пашаев также сообщил, что сейчас рядом с артистом находится его супруга Софья, но вряд ли она будет присутствовать на заседании: адвокат лично обратится к ней с соответствующей просьбой, так как "близкие помешают".
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. Водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом. Предварительное слушание по делу должно состояться 29 июля.