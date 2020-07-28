В Минфине объяснили изменения в законе о передаче конфискованных денег в Пенсионный фонд России

Выплаты пенсионерам при увольнении. Какие суммы сейчас можно получить от работодателя и ПФР Лайф выяснил, какие выплаты положены пожилым сотрудникам, если им приходится уйти с работы. Сколько можно получить от компании и какую прибавку к пенсии сделает ПФР?