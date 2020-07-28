В Минфине объяснили изменения в законе о передаче конфискованных денег в Пенсионный фонд России

Изменения в закон о перечислении полученных незаконным путём денежных средств в Пенсионный фонд России (ПФР) необходимы для синхронизации с нормами Гражданского кодекса. Об этом со ссылкой на представителей Министерства финансов сообщает РИА "Новости".
В Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, согласно которым конфисковать деньги в пользу ПФР можно, если законность их получения не доказана.
— По сути это техническая правка, — отметили в ведомстве.
Выплаты пенсионерам при увольнении. Какие суммы сейчас можно получить от работодателя и ПФРЛайф выяснил, какие выплаты положены пожилым сотрудникам, если им приходится уйти с работы. Сколько можно получить от компании и какую прибавку к пенсии сделает ПФР?
Новые нормы могут вступить в силу до конца 2020 года.
Напомним, в настоящий момент в пользу государства можно изымать только имущество, которое было куплено на неподтверждённые доходы.