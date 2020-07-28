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В Минфине объяснили изменения в законе о передаче конфискованных денег в Пенсионный фонд России

В ведомстве правку назвали "технической".

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Фото © Pixabay

Изменения в закон о перечислении полученных незаконным путём денежных средств в Пенсионный фонд России (ПФР) необходимы для синхронизации с нормами Гражданского кодекса. Об этом со ссылкой на представителей Министерства финансов сообщает РИА "Новости".

В Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, согласно которым конфисковать деньги в пользу ПФР можно, если законность их получения не доказана.

По сути это техническая правка, — отметили в ведомстве.

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