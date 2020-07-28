Россия может открыть авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами

Следующий этап возобновления авиасообщения между Россией и другими странами может коснуться Республики Корея и Мальдив, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

— Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что авиасообщение с Южной Кореей может возобновиться с 1 августа. В эти же сроки откроются полёты между РФ и Турцией, Великобританией, а также Танзанией.