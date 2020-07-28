Россия может открыть авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами

Следующий этап возобновления авиасообщения между Россией и другими странами может коснуться Республики Корея и Мальдив, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
— Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы, — сказал собеседник агентства.
СМИ: Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августаТакое решение в организации приняли после изучения статистики.
Отмечается, что авиасообщение с Южной Кореей может возобновиться с 1 августа. В эти же сроки откроются полёты между РФ и Турцией, Великобританией, а также Танзанией.
Как сообщал Лайф, ранее Финляндия приняла решение продлить ограничения на границе с Россией до 25 августа. Исключение она сделала только для пяти европейских государств, не входящих в Шенгенскую зону, девяти неевропейских стран. Граждане 15 государств Шенгенского соглашения могут въезжать без ограничений.