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Россия может открыть авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами

Предположительно, это может произойти с 1 августа.

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Фото © Pixabay

Следующий этап возобновления авиасообщения между Россией и другими странами может коснуться Республики Корея и Мальдив, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы, — сказал собеседник агентства.

СМИ: Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августа

Такое решение в организации приняли после изучения статистики.

Отмечается, что авиасообщение с Южной Кореей может возобновиться с 1 августа. В эти же сроки откроются полёты между РФ и Турцией, Великобританией, а также Танзанией.

Как сообщал Лайф, ранее Финляндия приняла решение продлить ограничения на границе с Россией до 25 августа. Исключение она сделала только для пяти европейских государств, не входящих в Шенгенскую зону, девяти неевропейских стран. Граждане 15 государств Шенгенского соглашения могут въезжать без ограничений.

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