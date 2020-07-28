"Рядовое событие". Учёный рассказал об астероиде размером с футбольное поле, который летит к Земле

Астероид размером с футбольное поле, который максимально приблизится к Земле 5 августа, не несёт никакой опасности, более того, он никаким образом не повлияет на планету. Об этом сообщил заведующий отделом физики и эволюции звёзд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с телеканалом "360".

— На самом деле, это совершенно рядовое событие. Происходит такое уж точно несколько раз в месяц, а иногда по несколько раз в день, — пояснил учёный.

По его словам, 29 июля мимо Земли пролетит астероид с максимальным размером 110 метров, а 30 июля — размером 120 метров. При этом Вибе подчеркнул, что все эти тела по сравнению с нашей планетой ничтожно малы и не окажут никакого воздействия на жизнь землян или спутниковую группировку.

К тому же, как пояснил учёный, астероид пролетит на дистанции равной десяти расстояниям до Луны, что с точки зрения Земли "колоссальный" промежуток. Небесное тело невозможно будет увидеть или почувствовать без специального оборудования или квалификации.

Вибе отметил, что общественный интерес астероид, пролетающий 5 августа, вызвал из-за своего размера (от 84 до 190 метров), однако 6 сентября, по словам учёного, мимо Земли пролетит небесное тело диаметром до 260 метров.

— С точки зрения Земли это крохотные песчинки, которые мимо неё пролетают, — подчеркнул Вибе.