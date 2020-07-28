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Глава "Ростеха" рассказал Путину, что прорабатывается поставка второй партии С-400 Турции

Сумма уже завершённого контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

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Фото © Бухарев Олег / ТАСС

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, речь, в частности, коснулась поставок военной техники в другие страны, сообщается на сайте Кремля.

"Слону дробина в мягкую ткань". В России оценили возможные санкции США в отношении Турции из-за покупки С-400

"Эрдоган — парень упёртый, на него вряд ли это подействует", — заявили в Совфеде.

Сейчас, по словам Чемезова, госкорпорация отрабатывает возможную вторую часть поставки ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию, при этом первое обязательство было выполнено досрочно.

Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов, — напомнил глава "Ростеха".

Как сообщал Лайф, в середине июля три конгрессмена в США внесли в парламент проект о санкциях против Турции из-за покупки ею российских зенитно-ракетных систем С-400. США не раз угрожали Турции санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно продолжила закупать у России комплексы. Их поставки начались 12 июля 2019 года.

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