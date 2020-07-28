Глава "Ростеха" рассказал Путину, что прорабатывается поставка второй партии С-400 Турции

"Слону дробина в мягкую ткань". В России оценили возможные санкции США в отношении Турции из-за покупки С-400 "Эрдоган — парень упёртый, на него вряд ли это подействует", — заявили в Совфеде.

Сейчас, по словам Чемезова, госкорпорация отрабатывает возможную вторую часть поставки ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию, при этом первое обязательство было выполнено досрочно.

Как сообщал Лайф, в середине июля три конгрессмена в США внесли в парламент проект о санкциях против Турции из-за покупки ею российских зенитно-ракетных систем С-400. США не раз угрожали Турции санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно продолжила закупать у России комплексы. Их поставки начались 12 июля 2019 года.