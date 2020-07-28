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Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу находят у 20–25% тестируемых

Эти данные необходимы для того, чтобы понять, как наиболее эффективно начать использование вакцины.

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Фото © Shutterstock

В Роспотребнадзоре рассказали, что антитела к CoViD-19 выявляют у 20–25% тестируемых. Об этом сообщает портал "Стопкоронавирус.рф" в телеграм-канале.

Антитела к коронавирусу — сейчас один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20–25% пациентов, — отметили в Роспотребнадзоре.

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В федеральной службе пояснили, что массовое тестирование на антитела к коронавирусу необходимо для оценки популяционного иммунитета. Эти данные необходимы для того, чтобы понять, как наиболее эффективно начать использование вакцины. При этом в Роспотребнадзоре добавили, что пока нет ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела и их защитная функция.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 823 515 случаев во всех 85 регионах, вылечилось уже 612 217 пациентов.

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