Туда не ходи, сюда ходи. Где наибольший риск подхватить коронавирус

Многие города России практически полностью сняли ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Открываются кафе, магазины, торговые центры, театры и кинотеатры. При этом остаётся ещё обязательным требование носить маски и перчатки. Но ведь вирус ещё никуда не ушёл и пандемия может накрыть Россию второй волной, как это происходит во многих странах. А в ВОЗ заявляют об усилении пандемии по всему миру.