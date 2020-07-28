Туда не ходи, сюда ходи. Где наибольший риск подхватить коронавирус

Многие города России практически полностью сняли ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Открываются кафе, магазины, торговые центры, театры и кинотеатры. При этом остаётся ещё обязательным требование носить маски и перчатки. Но ведь вирус ещё никуда не ушёл и пандемия может накрыть Россию второй волной, как это происходит во многих странах. А в ВОЗ заявляют об усилении пандемии по всему миру.
"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось"
Вакцина от коронавируса почти готова. А нужно ли прививаться?Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в середине августа, но будет ли она нужна?
Учёные-медики составили памятку с рейтингом самых опасных действий и мест, где люди могут заразиться в первую очередь с высокой вероятностью. Опаснее всего посещать бары, ночные клубы и церкви. И это даже при соблюдении масочного режима и дистанции друг от друга. Подробная таблица с индексом опасности — в инфографике Лайфа.
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