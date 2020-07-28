В Google объяснили блокировку канала "Царьграда" на YouTube

Официальный аккаунт телеканала "Царьград" на YouTube оказался заблокированным в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли", заявили в американской компании Google.

— Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаруживаем, что учётная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия, — говорится в сообщении.

"Царьград" заявил, что блокировка официального аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Руководство телеканала готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановить аккаунт.

"Царьград" начал вещание в 2015 году. СМИ позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". Стоит отметить, что председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.