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В Google объяснили блокировку канала "Царьграда" на YouTube

В компании пояснили, что это было сделано в соответствии с законом о санкциях.

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Фото © Shutterstock

Официальный аккаунт телеканала "Царьград" на YouTube оказался заблокированным в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли", заявили в американской компании Google.

Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаруживаем, что учётная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия, — говорится в сообщении.

"Царьград" заявил, что блокировка официального аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Руководство телеканала готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановить аккаунт.

Мосгорсуд отказал в требовании заблокировать YouTube в России

При этом сервис должен будет ограничить доступ к контенту, из-за которого начались разбирательства.

"Царьград" начал вещание в 2015 году. СМИ позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". Стоит отметить, что председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что "Твиттер" после массированной хакерской атаки на соцсеть стал блокировать все аккаунты, на которых за последний месяц были предприняты попытки изменить пароль.

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