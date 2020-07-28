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В Ростове ремонтники погибли в газовом колодце. Они должны были просто сделать фото

Предварительная причина гибели мужчин — отравление сероводородом.

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Видео © VK / Паблик "Ростов главный"

В Ростове-на-Дону погибли три работника ремонтной службы "Газпром газораспределение". Их тела были обнаружены в коллекторе, передаёт областное СУ СК РФ.

Как стало известно Лайфу, погибшие должны были сделать фото газового колодца, но не спускаться в него. Снимки коллекторов требовались для инвестиционной программы на следующий год. По предварительным данным, газовики отравились сероводородом.

В СКР отметили, что в ходе осмотра один из рабочих спустился в колодец и стал терять сознание. Для оказания помощи под землю спустились его коллеги, однако выбраться на поверхность мужчинам не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

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