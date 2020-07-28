Суд арестовал петербуржца, который убил и расчленил жену

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который забил топором и расчленил свою супругу. Под стражей он проведёт два месяца. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Напомним, туловище женщины без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством.