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Суд арестовал петербуржца, который убил и расчленил жену

Под стражей мужчина проведёт два месяца.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который забил топором и расчленил свою супругу. Под стражей он проведёт два месяца. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

На кадрах с заседания видно, что петербуржец спокойно выслушивает вердикт суда.

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Семейная пара часто ссорилась.

Напомним, туловище женщины без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством.

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Очередное кровавое убийство произошло в ночь на 27 июля в Санкт-Петербурге. После двух совместно прожитых лет муж из ревности убил и расчленил свою 23-летнюю супругу. Эксперты говорят, что участившиеся семейные конфликты могут быть последствиями вынужденной самоизоляции супругов во время пандемии коронавируса.

На допросе мужчина признался в преступлении и раскаялся в содеянном. Он заявил, что ему очень стыдно перед родителями погибшей и расплакался.

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