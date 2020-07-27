Стыдливый убийца. Почему петербуржец расправился с женой в годовщину свадьбы

— Мне очень стыдно перед родителями моей жены. Мне очень стыдно и очень жаль за то, что я натворил, — бубнит сквозь слёзы мужчина в кожаной куртке. Это 28-летний житель Санкт-Петербурга Николай Тихонов. Он пока является главным и единственным подозреваемым в жестокой расправе над 23-летней молодой женой Любой. По версии следствия, сначала он убил девушку, а затем её расчленил, чтобы спрятать следы. И судя по всему, это убийство не было случайным или импульсивным: уже известно, что Тихонов заранее всё тщательно продумал и приготовил всё необходимое для расправы.

Питерский муж-расчленитель Николай Тихонов раскаялся в содеянном. Видео © LIFE SHOT

Отношения у молодой пары пошли наперекосяк в этом году, когда страну накрыло пандемией коронавируса и всех посадили на вынужденную самоизоляцию. Обиды и ссоры стали обычным делом в семье. Дошло до того, что Люба намеревалась подать на развод, Тихонов страдал и писал ей угрозы в соцсетях. А накануне расправы пригласил в кафе — отметить годовщину свадьбы, помириться и сохранить отношения. Но не вышло: всё закончилась кровью.

Эти кадры сделаны за несколько часов до убийства и расчленения девушки в Питере: Николай Тихонов пригласил свою жену в кафе на следующий день после годовщины свадьбы — в очередной раз пытался помириться и сохранить отношения. Выпили по коктейлю. Больше ничего не заказывали. Сидели около часа. Затем супруги ушли. Видео © LIFE SHOT

Оказалось, что за несколько дней до убийства парень привёз с дачи топор, которым затем и расправился с супругой. Как утверждает следствие, он несколько раз ударил супругу по голове, после чего разрубил тело на части и сложил их в чемодан. Часть тела девушки выбросил из окна квартиры.

Любу откровенно жаль: в свои 23 года она не успела ничего. Судя по её странице в одной из соцсетей, девушка была волевой и решительной, занималась самообразованием и развитием. Ставила перед собой цели и стремилась их достигать. Правда, её посты и репосты последних месяцев читаются двояко. Словно она рассуждала о своих отношениях с мужем, о тяготах семейной жизни.

— С виду он выглядел приличным парнем: с алкоголем не дружил, занимался спортом, был активным человеком, — говорит один из соседей. — И семья была нормальной — как все. Да, в последнее время у них что-то не ладилось, но так тоже бывает.

Сосед расчленившего жену Николая Тихонова рассказал о молодой семье, а также о том, что, по его мнению, могло привести к трагедии. Видео © LIFE SHOT

Правда, сосед вспомнил, что у Тихонова была серьёзная травма головы и ему даже делали операцию. Именно с этим обстоятельством он связывает жестокость молодого человека.

С ним согласен судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий. По его словам, многие травмы головы и последовавшие за ними хирургические вмешательства несут большие риски для психики.

— Мозг — очень сложный орган, который таит для учёных множество загадок. Любая его травма и уж тем более операция повышает риски нарушения в его работе, которые выражаются в снижении уровня самоконтроля. Именно поэтому психолог сомневается в том, что убийство было хладнокровно спланировано. Даже несмотря на то, что дома лежал топор, а в голове у Тихонова уже могли крутиться кровавые сюжеты.

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Странность этого убийства в том, что, будь оно исполнено хладнокровно, убийца постарался бы спрятать не только руки, ноги и голову, но и тело, как это сделал печально известный историк Соколов. Но тело Тихонов выбросил в окно. Это явно говорит об отсутствии плана действий и самоконтроля.

— Так имеющие умысел преступники не поступают, — рассуждает Долгицкий. — Здесь ситуация скорее в другом: во время вынужденной самоизоляции в период противокоронавирусных мероприятий количество эпизодов бытового насилия в российских семьях заметно возросло. Просто обычно это иначе заканчивалось: побоями, иногда поножовщиной. Если отношения в семье были натянутыми, вынужденное времяпровождение вытаскивает чёрта из коробки. Помножим это на возможные последствия травмы головы у Тихонова, затяжной конфликт внутри семьи, наличие совсем маленького ребёнка. Весь этот взрывоопасный коктейль и привёл к трагедии. Данную ситуацию мог предотвратить закон о домашнем насилии, который так и не приняли.