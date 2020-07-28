Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошёл в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включён в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра режиссёра.

— Я, конечно, очень рад, что картина, которую я только что окончил, уже после фильма о Микеланджело, взята на конкурс Венецианского кинофестиваля. Это безусловно, — поделился Кончаловский в интервью ТАСС.

Картина выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Она снята при поддержке Минкультуры России, а также благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Главную роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая.

— Она оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале был фильм "Дом дураков", был фильм "Рай", обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция — это просто магия. В общем, сердце трепещет, — поделилась актриса.