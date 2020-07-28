Кличко в шутку пригрозил "накостылять" нерадивым чиновникам

Киевский градоначальник Виталий Кличко пришёл на заседание городского совета на костылях, сообщают РИА Новости.

— Может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых — "накостылять", — цитирует информагентство его слова.

Мэр Киева напомнил всем, чтобы они берегли себя, и не только от коронавируса. Он рассказал, что в субботу играл с сыновьями в футбол, а потом гонял вандалов в центре украинской столицы. В результате вернулась его старая спортивная травма — опять надорвал ахиллово сухожилие.