Борис Джонсон указал на признаки второй волны коронавируса в Европе

BREAKING: PM Boris Johnson says signs of a "second wave" of #coronavirus are surfacing in Europe, as he defended the government's decision to impose 14 days of quarantine on travellers returning to the UK from Spain.



More on this story here: https://t.co/0opByQlvMn pic.twitter.com/Nwd24EQbQj — SkyNews (@SkyNews) July 28, 2020

Британский премьер-министр Борис Джонсон указал на то, что в некоторых государствах Европы наблюдаются признаки второй волны новой коронавирусной инфекции.

— Давайте будем абсолютно честны по поводу происходящего в Европе среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии в некоторых местах, — заявил глава кабмина Великобритании в эфире SkyNews.

Он отметил важность подготовки в случае, когда риски начинают расти. Так Джонсон выступил в защиту решения властей о необходимости проходить обязательный двухнедельный карантин всем прибывающим в Соединённое Королевство из Испании.