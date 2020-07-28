Борис Джонсон указал на признаки второй волны коронавируса в Европе

BREAKING: PM Boris Johnson says signs of a "second wave" of #coronavirus are surfacing in Europe, as he defended the government's decision to impose 14 days of quarantine on travellers returning to the UK from Spain.— SkyNews (@SkyNews) July 28, 2020
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Британский премьер-министр Борис Джонсон указал на то, что в некоторых государствах Европы наблюдаются признаки второй волны новой коронавирусной инфекции.
— Давайте будем абсолютно честны по поводу происходящего в Европе среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии в некоторых местах, — заявил глава кабмина Великобритании в эфире SkyNews.
Он отметил важность подготовки в случае, когда риски начинают расти. Так Джонсон выступил в защиту решения властей о необходимости проходить обязательный двухнедельный карантин всем прибывающим в Соединённое Королевство из Испании.
Борис Джонсон подстригся и сходил в паб после ослабления карантина в ВеликобританииБританский премьер в апреле заразился коронавирусом и даже попал в отделение интенсивной терапии.
Напомним, в начале апреля британский премьер был госпитализирован, так как у него не проходили симптомы коронавируса. В больнице политик провёл неделю, после чего отправился приходить в себя в загородную резиденцию Чекерс.