Нормально делай — нормально будет. Мифы о привычках, которые пора забыть

Если в течение 21 дня не курить, то больше и не захочется? А если чистить зубы после каждого приёма пищи, то к стоматологу можно будет никогда не ходить? И спать лучше как можно больше, чтобы быть здоровым? На самом деле все эти мифы не работают.

По данным американских учёных, только 8% людей исполняют свои обещания бросить курить с Нового года, правильно питаться и ходить в спортзал регулярно, а не раз в месяц. В социальных сетях слишком много высокоэффективных людей, у которых и жизнь идеальная, и работа, и тело. И многие из них учат своих подписчиков правильным привычкам, мотивации и пресловутой эффективности. Но только идеи про "правильные привычки", меняющие жизнь, уже устарели.

21 дня недостаточно

Чтобы внедрить в свою жизнь новую привычку и избавиться от старой, нужно всего три недели. Так утверждают эксперты по личностному росту. Эта же мысль написана в тысячах книг по саморазвитию. Вот только научные исследования доказывают: для каждой привычки нужен свой срок. Чтобы выстроить правильное питание, по данным учёных, нужно около 66 дней. Для привычки к регулярным занятиям спортом — шесть недель.

— Действия, направленные на формирование привычек, могут нуждаться в постоянной поддержке. Интересен и тот факт, что даже в нашем исследовании, где участники были замотивированы на создание новых привычек, примерно половина не выполняла необходимых действий для достижения нужного статуса, — говорится в исследовании.

То есть всё зависит только от желания человека. Сила воли — это ресурс, который нужно постоянно чем-то подкреплять. По словам гештальт-психотерапевта Анны Таиповой, в формировании привычки и поддержании силы воли в тонусе нужны конкретные действия и приятные бонусы. Например, чтобы приучить себя делать зарядку по утрам, нужно каждое утро вставать с кровати, умываться, делать упражнения, а в качестве поощрения выпивать свежесваренный кофе с кусочком горького шоколада. В мозге сформируется триггер: сделаю зарядку — побалую себя кофе с шоколадкой, действуем. Постепенно вы привыкнете — и просыпаться с утра будет чуть приятнее.

Новые технологии не работают

Планеры, ежедневники, напоминалки, приложения в смартфонах никак не помогут вам привыкнуть к чему-то новому. Хотя их количество растёт и в магазинах, и в наших гаджетах регулярно.

Учёные доказали, что приложения, в которых эффективность человека измеряется баллами (и этими показателями можно делиться с друзьями, как бы соревнуясь), — только мешают . Вы сосредоточены не на самой привычке, а на том, чтобы обойти друзей и потешить своё самолюбие. Когда игра вам надоест, о самой привычке вы тоже, скорее всего, забудете.

Один раз — и всё сначала

Не курил десять дней, а потом сорвался на одну сигаретку — все мучения коту под хвост, можно больше и не бросать. Эта уловка подводила многих людей. Но одна сигарета, одна шоколадка для сторонников здорового образа жизни или одна пропущенная тренировка — это не причина отказываться от дальнейших стараний.

Наш мозг уже начал меняться, как только вы решили сформировать новую привычку. Нейронные связи остаются даже после разовых пропусков или нарушений режима.

Не надо много спать, чтобы быть здоровым

Норма сна восемь-девять часов — устаревшие данные, которым многие люди почему-то до сих пор верят. Как утверждают современные врачи-сомнологи, для каждого человека существует своя норма сна, которая зависит от его образа жизни, биоритмов и нервной системы. Минимум нашему организму нужно шесть часов, чтобы отдохнуть.

Если чувствуете усталость к концу рабочей недели, не нужно устраивать себе "отсыпной" на все выходные. Поспите днём полчаса, чтобы набраться энергии, и продолжайте активную деятельность. Дневной сон можно позволять себе и в будни, если это не будет мешать работе и семье.

Чистить зубы слишком часто не нужно

Брать в руки зубную щётку и пасту после каждого приёма пищи — это ошибка. Миф придумали производители ополаскивателей полости рта и жевательной резинки, чтобы продать вам свои товары, которые якобы заменяют полноценную чистку зубов.

Стоматолог Юлия Аникина отмечает: достаточно чистить зубы утром и вечером, чтобы защитить их от кариеса. Если хочется освежить дыхание, можно в течение дня воспользоваться специальным ополаскивателем. Слишком частая чистка может стать причиной проблем с эмалью.