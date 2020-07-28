"Был очень добрым, отзывчивым". Вдова погибшего в драке в Барнауле рассказала, какого наказания хочет для убийцы — видео

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Вдова погибшего в драке жителя Барнаула рассказала Лайфу о том, каким был её супруг и какого наказания она хочет для подозреваемого в убийстве, а также для его подруги, из-за которой Павлу нанесли смертельный удар.

По словам Светланы Рохловой, в роковой вечер они собрались отметить день рождения её сестры. Для этого супруг, у которого был свой строительный бизнес, вернулся из Новокузнецка. В кафе всё было мирно, но ближе к полуночи появились две женщины и мужчина. Между ними и ещё одним посетителем произошёл конфликт. В результате Павел, решивший заступиться за одного из участников, погиб.

— Он был очень добрым, отзывчивым. Кто если просил у него помощи, по возможности он не отказывал, — призналась Светлана в беседе с Лайфом.

— Максимальное. Как посчитает суд, максимальное наказание, то есть 15 лет заключения, — ответила вдова на вопрос о том, какого наказания хочет для мужчины, нанёсшего смертельный удар.