"Невиновному это не нужно". Адвокат отреагировал на сообщения об отказе Сафронова от сделки со следствием

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал, что его клиент, обвиняемый в госизмене, не признаёт себя виновным, что не позволяет заключать различные сделки со следствием.
— Мы серьёзно не рассматривали этот вопрос, даже когда он прозвучал, не восприняли его так, что нам надо обсуждать какие-то детали. При заключении сделки требуется признание вины. Невиновному человеку незачем вступать ни в какие сделки, — отметил юрист в беседе с Лайфом.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял пост советника главы "Роскосмоса" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал.