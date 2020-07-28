Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Невиновному это не нужно". Адвокат отреагировал на сообщения об отказе Сафронова от сделки со следствием

Юрист отметил, что серьёзно этот вопрос не рассматривался, даже когда прозвучал.

226

Фото © ТАСС / EPA

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал, что его клиент, обвиняемый в госизмене, не признаёт себя виновным, что не позволяет заключать различные сделки со следствием.

Мы серьёзно не рассматривали этот вопрос, даже когда он прозвучал, не восприняли его так, что нам надо обсуждать какие-то детали. При заключении сделки требуется признание вины. Невиновному человеку незачем вступать ни в какие сделки, — отметил юрист в беседе с Лайфом.

У Сафронова в СИЗО заподозрили коронавирус

Бывший журналист обвиняется в госизмене.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял пост советника главы "Роскосмоса" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал.

Выбор редакции

Loading...