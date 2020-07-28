"Невиновному это не нужно". Адвокат отреагировал на сообщения об отказе Сафронова от сделки со следствием

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал, что его клиент, обвиняемый в госизмене, не признаёт себя виновным, что не позволяет заключать различные сделки со следствием.

— Мы серьёзно не рассматривали этот вопрос, даже когда он прозвучал, не восприняли его так, что нам надо обсуждать какие-то детали. При заключении сделки требуется признание вины. Невиновному человеку незачем вступать ни в какие сделки, — отметил юрист в беседе с Лайфом.