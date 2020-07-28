Внука экс-губернатора Хабаровского края Ишаева обокрали в Москве

Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Виктора Ишаева, вновь оказался в полиции, но на этот раз в качестве потерпевшего, сообщает Mash.
Устроивший пьяное ДТП в Москве Игорь Ишаев попал в больницу18 июня вечером молодой человек за рулём Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе.
Издание информирует, что он оставил свой iPhone на столе в "Якитории" на Осеннем бульваре, отлучился, а когда вернулся, оказалось, что гаджет пропал.
— Подозреваемого поймали в 600 метрах от кафе, им оказался 21-летний Олег Б. Живёт рядом с Ишаевым, в соседнем доме. На вора завели дело, он под подпиской о невыезде, — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, ранее Игорь Ишаев стал участником пьяного ДТП на улице 1905 года в Москве. Он на Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе. В его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя, кроме того, оказалось, что внук экс-губернатора Хабаровского края лишён водительских прав. К счастью, авария обошлась без жертв. Позднее Ишаев успел также напасть на журналистов. Пострадали корреспонденты Лайфа и телеканала "Россия".