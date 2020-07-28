На ногах перенёс. Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам политика, болезнь он перенёс бессимптомно "на ногах".

О том, что был заражён CoViD-19, Лукашенко сообщил при посещении войсковой части внутренних войск белорусского МВД. Он извинился перед собравшимися за свой голос, отметив, что в последнее время ему приходится "очень много говорить".

— Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно, — рассказал глава республики.

Белорусский лидер добавил, что симптомы коронавируса не наблюдались у 97% жителей страны, переболевших инфекцией.

— Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, — отметил Лукашенко.