На ногах перенёс. Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам политика, болезнь он перенёс бессимптомно "на ногах".
О том, что был заражён CoViD-19, Лукашенко сообщил при посещении войсковой части внутренних войск белорусского МВД. Он извинился перед собравшимися за свой голос, отметив, что в последнее время ему приходится "очень много говорить".
— Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно, — рассказал глава республики.
"Ему повезло больше". Лукашенко позавидовал иммунитету Мишустина к CoViD-19Глава республики полагает, что российский премьер уже не заболеет и никого не заразит.
Белорусский лидер добавил, что симптомы коронавируса не наблюдались у 97% жителей страны, переболевших инфекцией.
— Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, — отметил Лукашенко.
Во время эпидемии CoViD-19 президент Белоруссии советовал не паниковать и лечиться от инфекции водкой, сливочным маслом и даже трактором.