Участница драки в Барнауле: Жена переступила через умирающего мужа и полетела дальше драться

Участница драки в Барнауле, приятель которой — титулованный боксёр Михаил Старцев — одним ударом убил мужчину, рассказала Лайфу подробности трагедии. По словам Лилии Ворогушиной, вдова погибшего набросилась на неё, после чего её ударил супруг женщины. В ответ на это он и получил смертельный удар.

Девушка заявила, что мужчина с тростью, которого защищал погибший в драке, не был инвалидом, а сам инициировал конфликт — начал оскорблять и угрожать компании. В ответ на это Михаил Старцев сказал, что даже не намерен с ним разговаривать, и все трое отошли в сторону. После чего "инвалид" набросился на них с огромной жестяной палкой, похожей на биту.

— Мы кричали ему: "Выкинь!" Он не выкидывал, потому что там столько алкоголя было в крови, что он не понимал, что происходит. Потом Михаил повалил его, началась борьба. Подлетела я, подруга, начали разнимать. Подлетел вот этот парень, который погибший, начал поднимать Михаила. Они с ним встали и просто стояли. Следом летела супруга погибшего, она летела уже с матом, в нетрезвом состоянии. Сразу набросилась на меня, повалила. Не отпускала. Подруга пыталась разнять, но она тоже оказалась на асфальте. Подошёл какой-то парень, начал поднимать меня. Все кричали женщине, чтобы она меня отпустила. И её муж ударяет меня кулаком, я падаю. Я доли секунды не помню, что происходило, скорее всего, потеряла сознание. Когда меня ударили, Михаил просто незамедлительно ему за меня ответил, этот парень упал, — поделилась Лилия.

По её словам, произошедшее не остановило вдову, она переступила через лежащего супруга и продолжила драку. Лилия добавила, что затем пьяная жена погибшего села за руль автомобиля и с криками "Всех передавлю!" начала ездить по месту происшествия. В результате она на всей скорости снесла бампер машины. Прибывшие на место трагедии полицейские вытащили её из авто.

Участница драки также опровергла информацию о том, что она, её подруга и приятель были пьяны. По словам девушки, экспертиза подтвердила, что все трое не употребляли алкоголь.

Напомним, ночью 27 июля местный житель одним ударом убил случайного прохожего, который решил защитить инвалида и вмешался в разборки пьяной компании. Подозреваемого задержали на месте драки. Вдова погибшего рассказала, что им оказался титулованный боксёр Михаил Старцев. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.