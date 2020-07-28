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Президент UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова

Дана Уайт запланировал поединок Нурмагомедова и Гэтжи на октябрь.

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Абсолютный чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт титульный бой с Джастином Гэтжи (США) 24 октября. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт в интервью телеканалу CNN.

Место проведение боя пока не называется.

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