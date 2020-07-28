Пенсия в 20 лет. Кем будут работать Загитова и другие фигуристки?

Алина Загитова — тренер

Олимпийская чемпионка не собирается расставаться со спортом даже после окончания карьеры. Фигуристка хочет быть похожей на своего наставника Этери Тутберидзе. Поэтому в этом году Загитова поступает в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). С ЕГЭ Алина уже расправилась в присущем ей изящном стиле.

Александра Бойкова — журналист

Действующая чемпионка России и Европы в парном катании Александра Бойкова тоже в этом году сдала единый государственный экзамен. Фигуристка утверждает, что справилась неплохо.

— Не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась, и довольно неплохо. Теперь небольшая передышка, а после — снова в бой (точнее, на лёд и в институт), — написала Бойкова в "Инстаграме".

Теперь спортсменку ждёт Российская академия народного хозяйства (РАНХиГС), Александра выбрала специальность медиажурналистика.

Бетина Попова — балетмейстер

А пока кто-то только готовится к поступлению, недавно завершившая карьеру Бетина Попова уже хвастается красным дипломом. Фигуристка, выступавшая в танцах на льду, теперь дипломированный балетмейстер.

Это прикольное направление, это действительно крутой для меня опыт — работа с действующими актёрами и режиссёрами, возможность узнать что-то новое, возможность работать с музыкой. Это очень интересно Бетина Попова Победительница Универсиады-2019

Знания, полученные в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), должны помочь Бетине задержаться в спорте (пусть уже и в другом амплуа). Она высказывала желание стать постановщиком программ.

Юлия Липницкая — тренер

Звезда сочинской Олимпиады уже достаточно давно ушла в тренерство. Теперь у неё есть и соответствующая квалификация — диплом о высшем образовании Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК).

Однако в ближайшее время у 22-летней экс-фигуристки будут другие заботы. Спортсменка только что стала мамой.

Алёна Косторная — нейрохирург

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная провела на взрослом уровне всего один сезон, но уже прагматично рассчитала всю свою карьеру. Ещё два года на льду, а затем — медицина.

— Я попробую откатать этот сезон, а потом олимпийский. После пойду воплощать в жизнь мечту о карьере нейрохирурга. Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур, возможно, длительностью в год. Это моя мечта. Но потом всё равно попробую стать нейрохирургом. Почему нейрохирургия? Там очень много разных болезней. Столько всего неизвестного... Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал их проводить, потому что риски слишком высокие. Мне кажется, в этой профессии много адреналина, — объясняет Алёна.

Помимо фигурного катания Косторная занимается ещё и конным спортом и не исключает возможности однажды выступить на Олимпиаде в этой дисциплине. Так что магия на льду — лишь одна из граней её таланта.

Мария Сотскова — балетмейстер

Как и Бетина Попова, Мария Сотскова учится в ГИТИСе на балетмейстера. Фигуристка, завершившая карьеру всего две недели назад, утверждает, что за время учёбы в вузе не пропустила ни одной пары, но и на все тренировки при этом успевала.

Интересно ставить программы фигуристам. Всё-таки ледовая стихия мне ближе. Даже педагоги в вузе ругали, что я неправильно хожу по сцене, на льду катаюсь лучше. На репетициях в шоу мне нравится наблюдать, как постановщик создаёт общие номера. Я впитываю идеи по интересным шагам и связкам Мария Сотскова Серебряная призёрка финала Гран-при