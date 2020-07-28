"Чеченский Хабиб" взрывает UFC! Чем швед с российскими корнями влюбляет в себя фанатов ММА

26-летний чеченский атлет из Швеции Хамзат Чимаев стал настоящим героем Бойцовского острова​ UFC​ в Абу-Даби, влюбив своим стилем, азартом, уверенностью не только рядовых поклонников смешанных единоборств, но и ведущих специалистов, аналитиков и, конечно, промоутера № 1 на планете — Дану Уайта. Как это удалось сделать человеку, о существовании которого две недели назад мало кто мог даже подозревать?

Хамзат дебютировал в профессиональном ММА весной 2018 года. Проведя два стартовых поединка в локальных шведских промоушенах, Чимаев в ноябре того же года попал в топовую ближневосточную организацию Brave FC, ставшую трамплином в UFC. Самым знаковым выступлением Борза на Аравийском полуострове стал бой против непобеждённого дагестанца Икрама Алискерова, являющегося учеником друга Хабиба Нурмагомедова Эседа Эмирагаева. Чемпиона мира по боевому самбо из Махачкалы считали фаворитом встречи, но чеченский боец шокировал ближневосточную публику, нокаутировав Икрама фатальным апперкотом в первом раунде. После которого Алискерову понадобилось несколько минут, чтобы подняться на ноги…

Впоследствии Хамзат расскажет, что этому апперкоту его научил самый популярный боец Швеции — Александр Густафссон. Боец, который сыграет в судьбе Борза решающую роль.

Чимаев вместе со своей семьёй перебрался в Швецию в 2011 году, на тот момент будущему возмутителю спокойствия в ММА едва исполнилось 16. Живя в родной Чечне, Хамзат, как и большинство кавказских мальчишек, занимался вольной борьбой. Навыки рестлинга пришлись весьма кстати в городке Линчёпинге, где в начале жизни в Скандинавии Чимаеву приходилось частенько драться с местными задирами. На новом месте Борз не стал приостанавливать свои тренировки и выступления на ковре, став чемпионом Швеции по вольной борьбе. Победа на национальном турнире стала отправной точкой для перехода в смешанные единоборства.

По совету земляков, компактно проживающих на территории Европы, молодой спортсмен отправился в Стокгольм, в ведущий в стране зал ММА All Stars. В столице Швеции чеченский спортсмен стал проводить спарринги в полный контакт с такими звёздами, как Александр Густафссон, Реза Мадади, Илир Латифи, Гёкхан Саки. Ожесточённые схватки, в ходе которых Чимаев проявил свой характер и неуступчивость, заставили уважать кавказского новобранца. О Хамзате заговорили как о будущей звезде ММА, в него поверили.

Всё, что требовалось Борзу, — это получить возможность показать себя во всей красе на каком-нибудь знаковом ивенте. И такая возможность появилась…

В июне нынешнего года Хамзата заприметил менеджер № 1 в мире — Али Абдель-Азиз, подписавший бойца в свою компанию Dominance MMA. Египетский функционер далеко не каждого нового клиента постит в своём инстаграме, но Чимаев попал в число избранных. "У этого парня светлое будущее, мы рады, что будем частью его наследия", — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Заручившись поддержкой самого влиятельного менеджера в этой игре, Чимаев принял решение отправиться на Бойцовский остров вместе с Густафссоном, которому предстояло выйти в клетку 25 июля. Изначально чеченский спортсмен полетел в Эмираты в статусе секунданта шведа, но надежда на то, что удастся ещё и выступить, не покидала молодого бойца. И буквально за неделю до ивента, 15 июля, Хамзату было предложено подраться.

Борз с удовольствием принял этот вызов, поразив требовательных фанатов потрясающей техникой и уверенностью. Всё это настолько понравилось самому атлету, что недолго думая он попросил у руководства организации дать ему второй поединок на Бойцовском острове. Спустя десять дней с момента дебюта в UFC Чимаев вновь вышел в клетку, превзойдя своё первое выступление. За два боя с периодичностью в десять дней Борз нанёс по соперникам 192 удара и пропустил всего лишь два… Фантастика!​

Прямо сейчас о Хамзате говорит вся индустрия. Дана Уайт заявляет о том, что работает над тем, чтобы привезти чеченца в США и организовать ему следующий поединок уже 15 августа, а также о том, что с ним уже никто не хочет биться… Если только ты не Конор Макгрегор! Не упускающий возможности заявить о себе звёздный ирландец заметил появившийся вокруг чеченца хайп, оставив комментарий под постом о Борзе на официальном аккаунте UFC…

Друг и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Дэниел Кормье сравнивает Борза с Орлом, видя в них множество одинаковых качеств, пророча проспекту из Швеции чемпионство!

Журналисты и вправду называют Чимаева "Хабибом 2.0". Действительно, проживающий в Швеции кавказец очень уж похож на действующего чемпиона UFC в лёгком весе: стилем, бэкграундом, уверенностью и даже фразами в момент общения с прессой. Это заприметил и Дана Уайт, который, несомненно, готовит Хамзата как замену Хабибу для быстрорастущей мусульманской аудитории. Как минимум на Аравийском полуострове…