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Уральская школьница оседлала бюст Героя СССР и показала ему средний палец

Произошедшим заинтересовалась местная прокуратура, а девочку затравили в соцсетях.

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Фото © Соцсети

Под Екатеринбургом школьница забралась на памятник Герою Советского Союза Николаю Попову, уселась на плечи бюста и показала средний палец. Фотографии, сделанные у здания местной администрации, появились в соцсетях. Ими заинтересовалась прокуратура Свердловской области, начата проверка.

Как уточнили в ведомстве, девочку 2008 года рождения растит бабушка, родители несовершеннолетней проживают отдельно.

За вызывающее поведение школьницу раскритиковали в Сети. Сама она отметила, что совершила "грубую ошибку". Девочка сослалась на то, что многого ещё не понимает в силу возраста.

Из-за какой-то фотки меня начали оскорблять. Я же не человеку показала, написала она.

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Мужчина заявил, что такой поступок он совершил из-за "бурного настроения".

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков в беседе с изданием "Подъём" пояснил, что воспитывать школьницу должны не "диванные эксперты", а близкие.

Взрослым нужно вспомнить, всё ли они делали правильно, когда были подростками. Угробить ребёнка очень просто, а ему ещё жить, — подчеркнул омбудсмен.

Ранее Лайф писал, что в соборе Читы подросток прикурил сигарету от свечи. Его друг снимал происходящее на видео, запись выложили в соцсети. Мотивы школьника объяснила психолог. По словам специалиста, мальчик сделал это ради одобрения компании.

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