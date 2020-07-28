"У президента всё нормально!" Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье политика на фоне информации о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом.

— Не волнуйтесь. У президента всё нормально! — сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС о здоровье главы РФ.

Официальный представитель Кремля добавил, что график Путина рабочий.