"У президента всё нормально!" Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье политика на фоне информации о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом.
— Не волнуйтесь. У президента всё нормально! — сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС о здоровье главы РФ.
Официальный представитель Кремля добавил, что график Путина рабочий.
На ногах перенёс. Лукашенко заявил, что переболел коронавирусомПолитик пошутил, что наконец "попал в золотой фонд" излечившихся от CoViD-19.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых европейских странах наблюдаются признаки второй волны пандемии CoViD-19.