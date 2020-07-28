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"У президента всё нормально!" Песков рассказал о здоровье Путина

По словам официального представителя Кремля, у главы государства обычный рабочий график.

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Президент России Владимир Путин. Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье политика на фоне информации о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусом.

Не волнуйтесь. У президента всё нормально! — сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС о здоровье главы РФ.

Официальный представитель Кремля добавил, что график Путина рабочий.

На ногах перенёс. Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Политик пошутил, что наконец "попал в золотой фонд" излечившихся от CoViD-19.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых европейских странах наблюдаются признаки второй волны пандемии CoViD-19.

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