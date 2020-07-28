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Первый доброволец получил прививку от CoViD-19 вакциной от "Вектора"

Интервал между инъекциями пяти испытуемым составит 72 часа.

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Фото © Pixabay

В России начались испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", всего добровольцев будет пятеро, сообщает ТАСС.

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Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

В соответствии с разработанным протоколом клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27 июля, — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.

Интервал между прививками составит 72 часа, соответственно, второго добровольца привьют 30 июля. Отмечается, что за состоянием пациентов будут наблюдать в стационаре. Самочувствие первого привитого оценивается как хорошее.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Уже четыре препарата доказали свою безопасность.

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