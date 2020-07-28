Первый доброволец получил прививку от CoViD-19 вакциной от "Вектора"

В России начались испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", всего добровольцев будет пятеро, сообщает ТАСС.
Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил её быстрое появлениеУчёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.
— В соответствии с разработанным протоколом клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27 июля, — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.
Интервал между прививками составит 72 часа, соответственно, второго добровольца привьют 30 июля. Отмечается, что за состоянием пациентов будут наблюдать в стационаре. Самочувствие первого привитого оценивается как хорошее.
Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Уже четыре препарата доказали свою безопасность.