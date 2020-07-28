Первый доброволец получил прививку от CoViD-19 вакциной от "Вектора"

В России начались испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", всего добровольцев будет пятеро, сообщает ТАСС.

— В соответствии с разработанным протоколом клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27 июля, — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.

Интервал между прививками составит 72 часа, соответственно, второго добровольца привьют 30 июля. Отмечается, что за состоянием пациентов будут наблюдать в стационаре. Самочувствие первого привитого оценивается как хорошее.