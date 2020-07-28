Московские врачи спасли жизнь пациенту, создав ему "новый пищевод" — видео

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Специалисты онкоцентра имени Блохина в Москве провели уникальную операцию, которая не имеет аналогов в мировой медицинской практике. Они полностью реконструировали пищевод 63-летнего пациента из Красноярска.

— Заболел я пневмонией в 2019 году в феврале. Потом попал в реанимацию. Выяснили, что новообразование. Анализы сдали — рак, — рассказал Лайфу Александр Зиборов.

Несколько месяцев назад мужчине с третьей стадией рака удалили всё правое лёгкое. После этого у него полностью воспалилась плевральная полость, появился большой дефект в пищеводе.

— Пациент не мог полноценно питаться, он быстро терял вес и был, в общем-то, инвалидом, — пояснил руководитель отделения торакальной онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина Павел Кононец.

В желудок мужчине наложили гастростому — трубочку, через которую вводят питательные смеси. Воспаление продолжало прогрессировать, так как слюна и содержимое желудка попадали в полость. При обследовании врачи не поверили своим глазам. По словам специалиста, пациенты с такими осложнениями быстро погибают.

— Подобного плана пациентов практически ни у кого не было, и опыта какого-то, которым можно было бы поделиться и воспользоваться, не было, — отметил Кононец.

Медики разработали индивидуальный план поэтапного лечения. Их основной задачей было справиться с воспалением — заглушить процессы, которые мешали планированию реконструктивной операции по восстановлению нормального человеческого питания. На шею мужчины решили вывести кусочек пищевода, чтобы исключить попадание слюны в полость. Спустя три месяца, на втором этапе, врачи выяснили, что желудок пациента пригоден для пластики.

— Нам удалось сформировать тоннель, сформировать стебель из желудка, провести его на шею, — рассказал доктор.

С момента операции прошло около двух недель, пациент полноценно питается, ему удалили трубки и зонды, мужчину готовят к выписке.

— Иду на поправку. Медленно, но уверенно, — сказал пенсионер.

Супруга Александра Тамара призналась — рада, что всё обошлось.