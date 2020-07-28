В Администрации Ялты выявили вспышку коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что CoViD-19 подтвердился у более чем 20 сотрудников Администрации Ялты. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сейчас все заболевшие работают дистанционно. В связи с эпидемиологической ситуацией было также решено не проводить в этом году Ялтинский международный экономический форум.