Коварная ягода. Диетолог рассказала о риске ожирения из-за арбуза

Употребляя арбузы в пищу в большом количестве, можно приобрести некоторые метаболические расстройства, например, прибавить в весе, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

— Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полтора килограмма, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована. Причём вес вы увеличите именно за счёт увеличения количества жира. А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно, — сообщила она.

По словам диетолога, опасность арбуз представляет и для людей с сахарным диабетом и атеросклерозом. Кроме того, ограничить потребление ягоды нужно и аллергикам. Григорьян также отметила, что этот продукт содержит большое количество сахара и есть его рекомендуется не более 300 граммов за один приём.