Момент кражи iPhone внука экс-губернатора Хабаровского края Ишаева попал на видео

Внук от деда недалеко пал. Как член семьи экс-губернатора Хабаровского края гоняет пьяным по Москве на Porsche В среду вечером в Москве произошло очередное ДТП с участием золотой молодёжи. Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев протаранил на своём роскошном Porsche Panamera два автомобиля. Экспертиза показала, что он был пьян. Он получил 12 суток ареста. Примечательно, что его именитый дед сам уже год находится под следствием и такое поведение внука ему сейчас совсем не кстати. Внуку на это плевать: Игорь Ишаев хорошо знаком столичным гаишникам, которые его лишили прав ещё в 2015 году за езду по встречке, а в 2017-м он (всё ещё без прав) чуть не стал виновником смертельного ДТП. Как выяснил Лайф, лишённый прав мажор оказался владельцем элитного парка автомобилей и активно пользовался им в последние годы, скопив почти 80 штрафов.