Момент кражи iPhone внука экс-губернатора Хабаровского края Ишаева попал на видео

Момент кражи iPhone стоимостью порядка 140 тысяч рублей со столика кафе в Москве попал на видео. Как писал Лайф, телефон принадлежит внуку экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева Игорю.
Судя по кадрам, подозреваемый в краже действовал стремительно. Он увидел, что владелец гаджета отлучился, стащил iPhone и вместе с компанией направился дальше. Вскоре безработного задержали.
Внук от деда недалеко пал. Как член семьи экс-губернатора Хабаровского края гоняет пьяным по Москве на PorscheВ среду вечером в Москве произошло очередное ДТП с участием золотой молодёжи. Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев протаранил на своём роскошном Porsche Panamera два автомобиля. Экспертиза показала, что он был пьян. Он получил 12 суток ареста. Примечательно, что его именитый дед сам уже год находится под следствием и такое поведение внука ему сейчас совсем не кстати. Внуку на это плевать: Игорь Ишаев хорошо знаком столичным гаишникам, которые его лишили прав ещё в 2015 году за езду по встречке, а в 2017-м он (всё ещё без прав) чуть не стал виновником смертельного ДТП. Как выяснил Лайф, лишённый прав мажор оказался владельцем элитного парка автомобилей и активно пользовался им в последние годы, скопив почти 80 штрафов.
Напомним, Ишаев оставил свой iPhone на столе в кафе в Крылатском, отлучился, а когда вернулся, гаджета уже не было. Подозреваемого поймали в 600 метрах от заведения, оказалось, что он живёт рядом с внуком экс-главы Хабаровского края — в соседнем доме. Сейчас вор находится под подпиской о невыезде, на него заведено уголовное дело.