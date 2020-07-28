Twitter удалил пост Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

Соцсеть "Твиттер" удалила запись на странице президента США Дональда Трампа, в которой он сделал репост сообщения о том, что от коронавируса якобы есть лекарство. Об этом сообщает NBC News.

— От CoViD-19 есть лекарство. Америка, проснись, — говорилось в посте.

В "Твиттере" пояснили, что твит нарушает политику, касающуюся дезинформации по теме коронавируса. По той же причине соцсеть ограничила работу аккаунта сына президента США на 12 часов. Дональд Трамп – младший разместил на своей странице ролик, в котором люди в лабораторных халатах утверждают, что в условиях пандемии коронавируса маски бессмысленны, а противомалярийный препарат "Гидроксихлорохин", активно продвигавшийся главой Белого дома, эффективен в лечении CoViD-19. Исходная запись с видео удалена.