"Это сумасшествие". Билл Гейтс жёстко раскритиковал систему тестирования на CoViD-19 в США

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что система тестирования жителей США на коронавирусную инфекцию является бессмысленной из-за того, что тратится много времени на проведение анализов. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

— Сейчас, когда вы ждёте больше трёх дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы заражённые меняли модель поведения и не могли инфицировать других, — отметил Гейтс.

Кроме того, глава Microsoft подчеркнул, что нынешняя американская система тестов на CoViD-19 — это бессмысленная "трата времени и средств".

Ранее Гейтс, фонд которого выделяет средства на изобретение вакцины против коронавируса, заявлял, что одна доза лекарства от CoViD-19 не будет способна полностью защитить человека от заболевания.