Россия и Бразилия ведут переговоры о совместном производстве вакцины от CoViD-19

От "гриппчика" до братской могилы. Кто довёл коронавирус в Бразилии до катастрофических масштабов Пока погибших хоронили по пять человек в одной траншее, министры здравоохранения то и дело уходили в отставку, а президент и вовсе не хотел признавать опасности CoViD-19.