Россия и Бразилия ведут переговоры о совместном производстве вакцины от CoViD-19

Россия и Бразилия ведут переговоры о совместной разработке вакцины от коронавирусной инфекции в лабораториях на территории южноамериканской страны. Об этом изданию Valor Econômico сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
От "гриппчика" до братской могилы. Кто довёл коронавирус в Бразилии до катастрофических масштабовПока погибших хоронили по пять человек в одной траншее, министры здравоохранения то и дело уходили в отставку, а президент и вовсе не хотел признавать опасности CoViD-19.
— Мы ведём переговоры как с частными, так и с государственными лабораториями в Бразилии, — отметил Дмитриев и подчеркнул, что благодаря этому значительная часть населения страны может получить прививки уже в следующем году.
При этом Москва не исключает возможности совместных разработок с другими странами региона, если переговоры с Бразилией не увенчаются успехом.
Первый доброволец получил прививку от CoViD-19 вакциной от "Вектора"Интервал между инъекциями пяти испытуемым составит 72 часа.
— Бразилия может производить десятки миллионов доз, в том числе для стран Латинской Америки, — добавил Дмитриев.