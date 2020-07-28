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Россия и Бразилия ведут переговоры о совместном производстве вакцины от CoViD-19

При этом Москва не исключает возможности сотрудничества с другими странами региона.

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Фото © Pixabay

Россия и Бразилия ведут переговоры о совместной разработке вакцины от коронавирусной инфекции в лабораториях на территории южноамериканской страны. Об этом изданию Valor Econômico сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Пока погибших хоронили по пять человек в одной траншее, министры здравоохранения то и дело уходили в отставку, а президент и вовсе не хотел признавать опасности CoViD-19.

Мы ведём переговоры как с частными, так и с государственными лабораториями в Бразилии, — отметил Дмитриев и подчеркнул, что благодаря этому значительная часть населения страны может получить прививки уже в следующем году.

При этом Москва не исключает возможности совместных разработок с другими странами региона, если переговоры с Бразилией не увенчаются успехом.

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Интервал между инъекциями пяти испытуемым составит 72 часа.

Бразилия может производить десятки миллионов доз, в том числе для стран Латинской Америки, — добавил Дмитриев.

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